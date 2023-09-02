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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Гиллинхэм
Гримсби Таун - Гиллинхэм: обзор матча 02 сентября 2023
Гримсби Таун
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Гиллинхэм
12'
N. Maher
27'
G. Holohan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Гиллинхэм
Желтая карточка
D. Amos
90'
+3
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
G. Holohan
89'
Замена
Р. Пайк
️️️️
А. Гауа
89'
46'
Замена
Ч. Александер
️️️️
S. Ogie
46'
Замена
C. Masterson
️️️️
Ш. Уилльямс
44'
Замена
М. Бонн
️️️️
Т. Николс
ГОЛ! 2:0!
G. Holohan
Пас отдал
A. Eisa
27'
ГОЛ! 1:0!
N. Maher
Пас отдал
А. Гауа
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
15
Harry Clifton
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
32
Даниэль Роуз
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Гримсби Таун
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
15
Рекейл Пайк
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
31
Ronald Sithole
ЦФ
3-3-1-3
1
Иствуд
44
5
31
15
8
22
14
Гауа
22
7
32
Роуз
3-1-2-4
25
Тернер
14
МакКензи
2
Мэлони
5
Эмер
6
Уилльямс
17
23
24
Надесан
5
22
7
Николс
8
6
Эндрюс
6
Эндрюс
8
14
Гауа
15
Пайк
15
Пайк
14
Гауа
6
Уилльямс
23
23
6
Уилльямс
22
2
Александер
2
Александер
22
7
Николс
9
Бонн
9
Бонн
7
Николс
Остались в запасе
Гримсби Таун
Гиллинхэм
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
31
Ronald Sithole
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
31
Ronald Sithole
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Гримсби Таун - Гиллинхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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