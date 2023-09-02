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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Суиндон Таун
Донкастер Роверс - Суиндон Таун: обзор матча 02 сентября 2023
Донкастер Роверс
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Суиндон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Суиндон Таун
89'
Замена
Д. Кен
️️️️
Ч. Остин
84'
Замена
T. Shade
️️️️
S. Khan
73'
Желтая карточка
Ч. Остин
Желтая карточка
I. Lawlor
69'
67'
Желтая карточка
T. Brewitt
Желтая карточка
J. Senior
62'
60'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
T. Uwakwe
Замена
Т. Андерсон
️️️️
J. Maxwell
46'
Замена
H. Biggins
️️️️
М. Фаал
46'
Красная карточка
T. Rowe
45'
Желтая карточка
Z. Westbrooke
39'
37'
Желтая карточка
Р. Хаттон
Желтая карточка
Д. Айронсайд
35'
34'
Желтая карточка
S. Khan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
6
Ричард Вуд
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
9
Мо Фаал
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
20
Jake Young
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
16
Benn Ward
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
3-5
6
Вуд
10
3
8
4
23
43
24
2-2-1-5
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
28
12
20
10
Кемп
20
33
Хаттон
19
2
Годвин-Малифе
32
Остин
3
26
Андерсон
26
Андерсон
3
9
Фаал
10
10
9
Фаал
32
Остин
16
Кен
16
Кен
32
Остин
28
17
17
28
19
29
29
19
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Суиндон Таун
36
J. Goodman
ЦП
5
Joseph Olowu
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
16
Benn Ward
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
5
Joseph Olowu
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
16
Benn Ward
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Донкастер Роверс - Суиндон Таун
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
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