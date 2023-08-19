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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Ноттс Каунти
Донкастер Роверс - Ноттс Каунти: обзор матча 19 августа 2023
Донкастер Роверс
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Ноттс Каунти
90+5'
A. Sotona
28'
M. Langstaff
46'
M. Langstaff
54'
Д. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Ноттс Каунти
ГОЛ! 1:3!
A. Sotona
Пас отдал
T. Rowe
90'
+5
75'
Замена
A. Chicksen
️️️️
Д. Джонс
63'
Замена
C. Scott
️️️️
Д. МакГолдрик
63'
Замена
A. Nemane
️️️️
Д. Кроули
63'
Замена
J. O'Brien
️️️️
Д. Босток
62'
Замена
C. Rawlinson
️️️️
A. Baldwin
54'
ГОЛ! 0:3!
Д. Джонс
Пас отдал
Д. Кроули
46'
ГОЛ! 0:2!
M. Langstaff
Пас отдал
S. Austin
Замена
G. Broadbent
️️️️
L. Molyneux
46'
Замена
A. Sotona
️️️️
Z. Westbrooke
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. Босток
21'
Желтая карточка
Д. Босток
18'
Желтая карточка
Д. Джонс
16'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
23
Jack Senior
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Ноттс Каунти
15
Aden Baldwin
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
4
Kyle Cameron
ЦЗ
18
Matt Palmer
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Донкастер Роверс
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
37
Sam Straughan Brown
ЦП
8
George Broadbent
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
20
Cedwyn Scott
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
4-5
16
6
Вуд
10
5
24
13
9
Айронсайд
43
4
3-3-1-4
15
2
4
18
15
Босток
7
Кроули
10
Джонс
8
17
МакГолдрик
9
26
43
8
8
43
24
18
18
24
10
Джонс
15
15
10
Джонс
15
5
5
15
7
Кроули
23
23
7
Кроули
17
МакГолдрик
20
20
17
МакГолдрик
15
Босток
6
6
15
Босток
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Ноттс Каунти
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
37
Sam Straughan Brown
ЦП
9
Мо Фаал
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
21
Sam Slocombe
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
37
Sam Straughan Brown
ЦП
9
Мо Фаал
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Донкастер Роверс - Ноттс Каунти
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
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