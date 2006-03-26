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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Луч - Локомотив
Луч - Локомотив: обзор матча 26 марта 2006
Луч
26.03.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
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Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
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