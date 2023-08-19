Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Гиллинхэм
Кроули Таун - Гиллинхэм: обзор матча 19 августа 2023
Кроули Таун
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Гиллинхэм
40'
H. Ransom (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Гиллинхэм
90'
+4
Желтая карточка
С. Мэлони
90'
+3
Желтая карточка
Ч. Александер
Замена
H. Forster
️️️️
J. Williams
86'
81'
Замена
T. Dieng
️️️️
Ш. Уилльямс
73'
Замена
G. Lapslie
️️️️
Э. Надесан
73'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
D. Jefferies
73'
Замена
М. Бонн
️️️️
Т. Николс
Замена
K. Lolos
️️️️
D. Telford
66'
Замена
А. Генри
️️️️
A. Campbell
64'
Желтая карточка
Л. Келли
53'
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
H. Ransom
Пенальти не реализован!
D. Telford
15'
3'
Желтая карточка
S. Ogie
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
3-2-5
34
3
Конрой
5
12
Райт
49
26
19
28
4
Келли
25
Царулла
9
Орси
3-1-3-3
25
Тернер
2
Александер
2
Мэлони
5
Эмер
6
Уилльямс
10
Уильямс
6
16
22
7
Николс
24
Надесан
28
5
Генри
5
Генри
28
19
17
17
19
26
7
7
26
16
14
МакКензи
14
МакКензи
16
24
Надесан
32
32
24
Надесан
7
Николс
9
Бонн
9
Бонн
7
Николс
6
Уилльямс
5
5
6
Уилльямс
Остались в запасе
Кроули Таун
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
Главный тренер
Скотт Линдси
1
Гленн Моррис
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Кроули Таун - Гиллинхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Новости команд
Все
Кроули Таун
Гиллинхэм
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+