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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Уимблдон
Гримсби Таун - Уимблдон: обзор матча 05 августа 2023
Гримсби Таун
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Уимблдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Уимблдон
Желтая карточка
Р. Пайк
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
А. Литтл
Замена
Р. Пайк
️️️️
H. Clifton
90'
+5
Желтая карточка
K. Green
89'
Замена
K. Green
️️️️
А. Хант
81'
80'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
Замена
А. Гауа
️️️️
C. Vernam
77'
Желтая карточка
K. Conteh
69'
61'
Желтая карточка
А. Аль-Хамади
Желтая карточка
H. Clifton
58'
58'
Пенальти не реализован!
А. Аль-Хамади
55'
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Д. Дэвисон
49'
Желтая карточка
R. Johnson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Гримсби Таун
24
Мичи Эфете
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
4
Kieran Green
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
3-2-2-3
1
Иствуд
3
Дрисколл-Гленнон
31
5
8
Хант
44
22
15
32
Роуз
30
7
4-3-3
1
Басс
31
6
33
15
23
Ривс
8
Литтл
7
7
Тилли
9
Бугиль
13
Дэвисон
8
Хант
4
4
8
Хант
30
14
Гауа
14
Гауа
30
15
15
Пайк
15
Пайк
15
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
13
Дэвисон
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
13
Дэвисон
Остались в запасе
Гримсби Таун
Уимблдон
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
33
Никола Цанев
ВР
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Гримсби Таун - Уимблдон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
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