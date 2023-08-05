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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Брэдфорд Сити
Кроули Таун - Брэдфорд Сити: обзор матча 05 августа 2023
Кроули Таун
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Кроули Таун - Брэдфорд Сити
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
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Кроули Таун
Брэдфорд Сити
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
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Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
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2019.09.26 00:37
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Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
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