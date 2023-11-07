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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед - Суиндон Таун: обзор матча 07 ноября 2023
Колчестер Юнайтед
07.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Суиндон Таун
49'
L. Kinsella (АГ)
64'
С. Товид
90+3'
N. Chilvers
23'
J. Young
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Суиндон Таун
ГОЛ! 3:1!
N. Chilvers
90'
+3
Замена
️️️️
J. Mingi
73'
Замена
️️️️
Д. Тэйлор
72'
69'
Замена
H. Minturn
️️️️
L. Kinsella
69'
Замена
️️️️
Ч. Остин
ГОЛ! 2:1!
С. Товид
Пас отдал
У. Гринидж
64'
Желтая карточка
С. Товид
49'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
L. Kinsella
49'
45'
Желтая карточка
L. Kinsella
Замена
️️️️
C. Hall
36'
31'
Желтая карточка
Д. Кемп
23'
ГОЛ! 0:1!
J. Young
Пас отдал
Ф. Блэйк-Трейси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
26
Nico Lawrence
ЦЗ
40
Мауру Бандейра
ЦП
5
Zach Mitchell
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
17
Tyrese Shade
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
20
George McEachran
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Колчестер Юнайтед
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
11
Джейден Феврье
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
12
Льюис Уорд
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
43
Fletcher Hubbard
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
4-4-5
1
Гудман
3
Яндоло
22
Тчамадеу
26
6
Даллисон
40
Бандейра
4
8
Макгихан
5
14
Хоппер
14
16
Рид
34
Товид
5
2-4-1-4
1
Махони
28
20
Блэйк-Трейси
29
20
12
17
10
Кемп
32
Остин
2
Годвин-Малифе
19
33
Хаттон
31
31
4
4
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Суиндон Таун
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
11
Джейден Феврье
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
13
Conor Brann
ВР
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
43
Fletcher Hubbard
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
11
Джейден Феврье
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
43
Fletcher Hubbard
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Суиндон Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Информация о матче
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