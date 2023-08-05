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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Ньюпорт Каунти
Аккрингтон Стэнли - Ньюпорт Каунти: обзор матча 05 августа 2023
Аккрингтон Стэнли
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
24'
Д. Нолан
80'
Ш. Уалли
90+4'
K. Adedoyin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Ньюпорт Каунти
ГОЛ! 3:0!
K. Adedoyin
90'
+4
Замена
A. Pickles
️️️️
L. Shipley
89'
82'
Замена
J. Waite
️️️️
S. Bennett
82'
Замена
Г. Чарсли
️️️️
Б. Моррис
ГОЛ! 2:0!
Ш. Уалли
80'
Замена
K. Adedoyin
️️️️
T. Leigh
74'
Замена
Ш. Уалли
️️️️
S. McConville
65'
Замена
R. Longelo
️️️️
Д. Нолан
65'
Замена
S. Quirk
️️️️
K. Mellor
65'
56'
Замена
M. Bondswell
️️️️
Ш. МакЛафлин
Желтая карточка
T. Leigh
39'
Желтая карточка
L. Shipley
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нолан
Пас отдал
T. Leigh
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
28
Seamus Conneely
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
11
Sean McConville
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Ньюпорт Каунти
9
Уилл Эванс
ЛВ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
8
Брин Моррис
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
5
Джеймс Кларк
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Аккрингтон Стэнли
30
Liam Isherwood
ВР
7
Шоун Уалли
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
8
Сэм Боуэн
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
7
Гарри Чарсли
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
3-4-3
30
33
3
3
28
24
11
6
19
7
Нолан
4
3-1-5
21
МакЛафлин
3
24
Уайлдиг
9
Эванс
17
1
23
5
Кларк
23
11
7
Уалли
7
Уалли
11
24
99
99
24
4
4
4
4
3
15
15
3
7
Нолан
10
10
7
Нолан
21
МакЛафлин
33
33
21
МакЛафлин
17
11
11
17
8
Моррис
7
Чарсли
7
Чарсли
8
Моррис
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Ньюпорт Каунти
30
Liam Isherwood
ВР
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
8
Сэм Боуэн
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
30
Liam Isherwood
ВР
11
Matt Lowe
ЦФ
Остались в запасе
8
Сэм Боуэн
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Ньюпорт Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
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