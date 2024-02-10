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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Стивенидж
Порт Вейл - Стивенидж: обзор матча 10 февраля 2024
Порт Вейл
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Стивенидж
6'
T. Vancooten (АГ)
90+8'
Ф. Ожо (П)
52'
Д. Рид
58'
T. Vancooten
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Стивенидж
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Ожо
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Д. Батлер
90'
+3
Желтая карточка
C. MacGillivray
Желтая карточка
Т. Санг
89'
88'
Замена
А. МакДональд
️️️️
Ф. Барнс
Замена
Т. Санг
️️️️
Д. Дебра
83'
Замена
Б. Дипепа
️️️️
J. Wilson
83'
Желтая карточка
А. Майтен
82'
75'
Замена
Д. Робертс
️️️️
Н. Гиннес-Уокер
Замена
D. Jones
️️️️
K. Łopata
65'
58'
ГОЛ! 1:2!
T. Vancooten
Пас отдал
Н. Фримен
Замена
А. Майтен
️️️️
И. Числетт
58'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Рид
46'
Замена
Д. Батлер
️️️️
Н. Томпсон
46'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
J. Forster-Caskey
46'
Замена
К. Хеммингс
️️️️
V. Oliver
37'
Желтая карточка
J. Forster-Caskey
33'
Желтая карточка
К. Пьерджанни
Желтая карточка
Д. Лоу
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
T. Vancooten
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
5
Натан Смит
(К)
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
23
Итан Числетт
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
11
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Стивенидж
1
Craig MacGillivray
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
(К)
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
15
Terence Vancooten
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
77
Алекс Майтен
ЛВ
7
Джек Шоррок
ЛВ
10
Том Санг
ОП
38
Рис Уолтерс
ЦП
3
Daniel Jones
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
23
Луис Томпсон
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
8
Ben Thompson
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Рипли
15
Дебра
35
5
Смит
16
Лоу
14
Ожо
8
Грант
6
Уэйр
23
Числетт
19
Мэсси
11
3-2-1-3
1
5
Пьерджанни
5
Барнс
8
4
Томпсон
24
Гиннес-Уокер
22
Фримен
9
Рид
11
15
15
Дебра
10
Санг
10
Санг
15
Дебра
23
Числетт
77
Майтен
77
Майтен
23
Числетт
35
3
3
35
11
12
Дипепа
12
Дипепа
11
4
Томпсон
26
Батлер
26
Батлер
4
Томпсон
8
23
Томпсон
23
Томпсон
8
24
Гиннес-Уокер
11
Робертс
11
Робертс
24
Гиннес-Уокер
5
Барнс
14
МакДональд
14
МакДональд
5
Барнс
11
15
Хеммингс
15
Хеммингс
11
Остались в запасе
Порт Вейл
Стивенидж
13
Джейсон Леутвилер
ВР
38
Рис Уолтерс
ЦП
7
Джек Шоррок
ЛВ
Главный тренер
Энди Кросби
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
38
Рис Уолтерс
ЦП
7
Джек Шоррок
ЛВ
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Порт Вейл - Стивенидж
3
4
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
14
13
Офсайды
0
2
Количество передач
432
297
Сейвы
2
3
Точность передач %
66
61
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
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