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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Стивенидж - Блэкпул
Стивенидж - Блэкпул: обзор матча 03 февраля 2024
Стивенидж
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Блэкпул
85'
J. Forster-Caskey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Блэкпул
Желтая карточка
К. Пьерджанни
89'
88'
Замена
М. Виртю
️️️️
О. Норберн
85'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
ГОЛ! 1:0!
J. Forster-Caskey
Пас отдал
Д. Робертс
85'
79'
Желтая карточка
К. Дембеле
78'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
С. Хэмилтон
Желтая карточка
Д. Батлер
74'
69'
Замена
К. Дембеле
️️️️
К. Куасси
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Ф. Барнс
58'
Замена
J. Forster-Caskey
️️️️
Х. Уайт
58'
Замена
А. Прессли
️️️️
V. Oliver
58'
45'
Желтая карточка
К. Куасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Craig MacGillivray
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
(К)
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
22
Ник Фримен
ЦП
11
Vadaine Oliver
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Алби Морган
ЦП
8
Оливер Норберн
(К)
ЦП
14
Килиан Куасси
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
4-1-1-4
1
26
Батлер
5
Пьерджанни
5
Барнс
2
Джеймс-Уилдин
22
Фримен
11
Робертс
11
26
7
Уайт
9
Рид
3-2-2-1-2
32
Гримшоу
3
Хасбэнд
21
Экпитета
28
Пеннингтон
6
Лоуренс-Габриэль
15
Коулсон
8
Морган
8
Норберн
22
Хэмилтон
22
Джозеф
14
Куасси
7
Уайт
8
8
7
Уайт
5
Барнс
23
Томпсон
23
Томпсон
5
Барнс
11
19
Прессли
19
Прессли
11
8
Норберн
24
Виртю
24
Виртю
8
Норберн
14
Куасси
7
Дембеле
7
Дембеле
14
Куасси
22
Хэмилтон
19
Ловери
19
Ловери
22
Хэмилтон
Остались в запасе
Стивенидж
Блэкпул
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
14
Александер МакДональд
ПВ
15
Terence Vancooten
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
14
Александер МакДональд
ПВ
15
Terence Vancooten
ЦФ
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Стивенидж - Блэкпул
2
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
14
Офсайды
3
2
Количество передач
325
358
Сейвы
4
3
Точность передач %
57
59
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
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2023.01.23 23:00
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2023.01.08 23:04
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2022.09.08 23:40
5
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2022.05.22 12:52
6
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2022.05.18 10:17
18
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
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2018.03.28 22:16
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2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
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