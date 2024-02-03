Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Уиган Атлетик
Питерборо Юнайтед - Уиган Атлетик: обзор матча 03 февраля 2024
Питерборо Юнайтед
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Уиган Атлетик
90+1'
Д. Найт
90+4'
Р. Джонс
20'
Т. Осгор
52'
Д. Магеннис
85'
Т. Осгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Уиган Атлетик
ГОЛ! 2:3!
Р. Джонс
Пас отдал
Х. Берроуз
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Д. Найт
90'
+1
85'
ГОЛ! 0:3!
Т. Осгор
Пас отдал
С. Хамфрис
Замена
M. Mothersille
️️️️
J. Katongo
83'
Желтая карточка
D. Ajiboye
78'
76'
Вторая желтая
М. Смит
72'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
М. Годо
72'
Замена
Ч. Келман
️️️️
Д. Магеннис
71'
Желтая карточка
Т. Осгор
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Д. Рэндалл
69'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
М. Олакигбе
69'
66'
Желтая карточка
М. Смит
63'
Замена
Д. Керр
️️️️
Ч. Хьюз
62'
Замена
С. Смит
️️️️
Ш. Клэр
57'
Желтая карточка
Ш. Клэр
Желтая карточка
Э. Киприану
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Магеннис
Пас отдал
Т. Осгор
28'
Желтая карточка
Д. Магеннис
28'
Желтая карточка
Д. Джонс
24'
Желтая карточка
Ч. Хьюз
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Осгор
Пас отдал
Д. Джонс
7'
Замена
Д. Джонс
️️️️
С. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
(К)
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
17
Майкл Олакигбе
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Питерборо Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
29
Malik Mothersille
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
8
Скотт Смит
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Чарли Келман
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
3-1-1-3-2
41
Билокапич
2
20
Найт
5
Эдвардс
5
Киприану
14
Берроуз
10
Мэйсон-Кларк
31
Рэндалл
17
Олакигбе
8
26
Джонс
3-2-2-2-1
1
Тикл
4
Хьюз
2
Сессеньон
24
Смит
5
Гуд
44
Чемберс
28
Клэр
17
Адико
19
Осгор
20
Годо
9
Магеннис
2
29
29
2
17
Олакигбе
44
44
17
Олакигбе
31
Рэндалл
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
31
Рэндалл
4
Хьюз
6
Керр
6
Керр
4
Хьюз
2
Сессеньон
11
Джонс
11
Джонс
2
Сессеньон
28
Клэр
8
Смит
8
Смит
28
Клэр
9
Магеннис
23
Келман
23
Келман
9
Магеннис
20
Годо
11
Хамфрис
11
Хамфрис
20
Годо
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Уиган Атлетик
31
Джед Стир
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
13
Бен Амос
ВР
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Уиган Атлетик
2
1
6
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
13
Офсайды
0
1
Количество передач
512
308
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Новости команд
Все
Питерборо Юнайтед
Уиган Атлетик
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+