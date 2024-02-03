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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Рединг
Оксфорд - Рединг: обзор матча 03 февраля 2024
Оксфорд
03.02.2024, суббота, 15:30
Англия. Первая лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
32'
М. Харрис
76'
К. Браун (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Рединг
Замена
Д. Матете
️️️️
M. McGuane
89'
87'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
Ф. Азиз
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
Т. Гудрем
79'
76'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Браун
74'
Замена
К. Мола
️️️️
J. Dorsett
74'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
М. Крейг
74'
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
П. Мукаиру
71'
Желтая карточка
Ф. Азиз
Замена
О. Дейл
️️️️
Т. Бьюри
68'
Желтая карточка
Т. Гудрем
65'
63'
Желтая карточка
Э. Идом
ГОЛ! 1:0!
М. Харрис
32'
24'
Желтая карточка
М. Крейг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
11
Тайлер Гудрем
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Оксфорд
41
Monty Marriott
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
27
James Henry
ЦФ
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
2
Келвин Абрефа
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
4-4-2
13
22
Ли
6
5
3
Браун
11
Гудрем
8
Браннаган
9
Харрис
17
7
Бьюри
20
Родригеш
2-2-1-2-3
27
Баттон
17
Идом
44
Биндон
27
Мбенг
14
Крейг
10
Уинг
39
Азиз
18
Мукаиру
28
Смит
3
8
Книббс
17
28
Матете
28
Матете
17
7
Бьюри
19
Дейл
19
Дейл
7
Бьюри
11
Гудрем
19
О'Донкор
19
О'Донкор
11
Гудрем
3
6
Мола
6
Мола
3
14
Крейг
8
Сэвидж
8
Сэвидж
14
Крейг
39
Азиз
4
Эллиот
4
Эллиот
39
Азиз
18
Мукаиру
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
18
Мукаиру
Остались в запасе
Оксфорд
Рединг
41
Monty Marriott
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
27
James Henry
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
1
Joel Pereira
ВР
2
Келвин Абрефа
ПЗ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
41
Monty Marriott
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
27
James Henry
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
2
Келвин Абрефа
ПЗ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Оксфорд - Рединг
1
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
13
Офсайды
4
2
Количество передач
324
456
Сейвы
1
3
Точность передач %
60
67
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
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