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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Шрусбери Таун
Нортгемптон Таун - Шрусбери Таун: обзор матча 27 января 2024
Нортгемптон Таун
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Шрусбери Таун
57'
Д. Удо
75'
Ш. Данкли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Шрусбери Таун
90'
+3
Желтая карточка
M. Feeney
84'
Замена
Н. Кенне
️️️️
Т. Бейлисс
83'
Замена
Р. Боумен
️️️️
Д. Удо
81'
Замена
Т. Собовале
️️️️
Т. Блоксхэм
Замена
L. Appere
️️️️
У. Хондермарк
76'
Замена
М. Монте
️️️️
J. Willis
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Данкли
Пас отдал
Д. Шипли
73'
Желтая карточка
Т. Бейлисс
Замена
H. Lintott
️️️️
A. McGowan
59'
58'
Желтая карточка
Д. Удо
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Удо
Пас отдал
M. Feeney
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
Т. Симпсон
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
5
Jon Guthrie
(К)
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
49
Марк Леонард
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ПВ
6
Jordan Willis
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
(К)
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
8
Тейлор Перри
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
23
Даниэль Удо
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Нортгемптон Таун
1
Луи Молден
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
3
Ryan Haynes
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Roland Idowu
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
3-2-2-3
26
Бердж
23
Броу
5
12
49
Леонард
16
Хондермарк
11
Пайннок
7
Хоскинс
17
Симпсон
9
Боуи
6
3-2-1-4
20
Мароши
22
Данкли
16
Пьерр
20
Винчестер
8
Перри
8
Бейлисс
26
Шипли
3
14
Блоксхэм
5
23
Удо
12
2
2
12
6
6
Монте
6
Монте
6
17
Симпсон
27
Спринжетт
27
Спринжетт
17
Симпсон
16
Хондермарк
9
9
16
Хондермарк
14
Блоксхэм
22
Собовале
22
Собовале
14
Блоксхэм
8
Бейлисс
42
Кенне
42
Кенне
8
Бейлисс
23
Удо
12
Боумен
12
Боумен
23
Удо
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Шрусбери Таун
1
Луи Молден
ВР
27
Peter Abimbola
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
1
Луи Молден
ВР
27
Peter Abimbola
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Нортгемптон Таун - Шрусбери Таун
3
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
13
Офсайды
0
5
Количество передач
442
300
Сейвы
7
2
Точность передач %
75
60
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
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2
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2016.09.22 00:40
4
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2016.09.22 00:14
1
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4
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2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
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