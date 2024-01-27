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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Бертон Альбион
Кембридж Юнайтед - Бертон Альбион: обзор матча 27 января 2024
Кембридж Юнайтед
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Бертон Альбион
Желтая карточка
J. Lankester
90'
+10
90'
+7
Желтая карточка
М. Крокомб
Желтая карточка
Л. Тэйлор
90'
+4
87'
Желтая карточка
М. Беннетт
Замена
А. Мэй
️️️️
P. Digby
76'
74'
Желтая карточка
М. Карайол
69'
Желтая карточка
А. Ошиладжа
69'
Замена
М. Карайол
️️️️
М. Хелм
64'
Вторая желтая
С. Седдон
64'
Желтая карточка
С. Седдон
Замена
J. Lankester
️️️️
J. Brophy
61'
Желтая карточка
Д. Эндрю
56'
46'
Замена
T. Bola
️️️️
Д. Кэпрайс
46'
Замена
Д. Леко
️️️️
Д. Хагилл
Желтая карточка
М. Моррисон
45'
+1
20'
Желтая карточка
Я. Мун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
25
Jack Stevens
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
2
John Brayford
(К)
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Джо Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
4-1-1-5
3
Эндрю
6
Беннетт
5
Моррисон
2
24
Кузинс
10
Качунга
6
33
Тэйлор
16
11
Кайкай
25
3-2-2-1-2
15
Крокомб
4
Мун
2
5
Суини
20
Кэпрайс
3
Седдон
23
Ошиладжа
10
Хелм
6
Пауэлл
9
Хагилл
10
Беннетт
6
19
Мэй
19
Мэй
6
16
7
7
16
20
Кэпрайс
23
23
20
Кэпрайс
10
Хелм
29
Карайол
29
Карайол
10
Хелм
9
Хагилл
17
Леко
17
Леко
9
Хагилл
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Бертон Альбион
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Бертон Альбион
4
1
6
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
4
0
Нарушения
14
15
Офсайды
3
1
Количество передач
525
221
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
60
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
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