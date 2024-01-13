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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Линкольн
Уиком Уондерерс - Линкольн: обзор матча 13 января 2024
Уиком Уондерерс
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Линкольн
29'
Д. Тейлор
90+8'
И. Эрхахон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Линкольн
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
И. Эрхахон
Замена
C. Forino Joseph
️️️️
Д. Тейлор
88'
85'
Замена
Й. Макама
️️️️
Д. Тэйлор
84'
Замена
Д. Мойлан
️️️️
И. Хэмилтон
Замена
К. Винсент-Янг
️️️️
Г. МакКлири
83'
75'
Желтая карточка
И. Хэмилтон
Замена
К. Филлипс
️️️️
K. Sadlier
74'
66'
Замена
R. Hackett-Fairchild
️️️️
D. Duffy
66'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Д. Берроуз
Желтая карточка
Ф. Поттс
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тейлор
Пас отдал
С. Воукс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
2
Джек Гриммер
(К)
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
45
Adam Jackson
(К)
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
48
Итан Хэмилтон
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
30
Gideon Kodua
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
8
Джек Мойлан
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
24
Йовон Макама
ЦФ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
3-1-2-4
1
Стриек
10
Лихи
17
Тафазолли
5
Лоу
8
Поттс
7
Уилер
2
Гриммер
12
МакКлири
19
Воукс
23
18
Тейлор
3-5-2
1
Йенсен
45
15
Митчелл
23
Рауэн
48
Хэмилтон
21
Эрхахон
2
Серенсен
2
Берроуз
11
34
9
Тэйлор
12
МакКлири
30
Винсент-Янг
30
Винсент-Янг
12
МакКлири
18
Тейлор
3
3
18
Тейлор
23
88
Филлипс
88
Филлипс
23
48
Хэмилтон
8
Мойлан
8
Мойлан
48
Хэмилтон
2
Берроуз
8
Бишоп
8
Бишоп
2
Берроуз
9
Тэйлор
24
Макама
24
Макама
9
Тэйлор
11
7
7
11
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Линкольн
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
30
Gideon Kodua
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
30
Gideon Kodua
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Уиком Уондерерс - Линкольн
1
1
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
6
Офсайды
2
1
Количество передач
392
387
Сейвы
2
1
Точность передач %
63
63
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
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