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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Эксетер Сити
Блэкпул - Эксетер Сити: обзор матча 13 января 2024
Блэкпул
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Эксетер Сити
39'
А. Морган
49'
А. Морган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Эксетер Сити
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Диабате
Замена
С. Кэри
️️️️
К. Дембеле
90'
Желтая карточка
М. Виртю
86'
83'
Замена
J. Scott
️️️️
S. Cox
Замена
О. Дейл
️️️️
К. Джозеф
79'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Роудс
79'
Желтая карточка
К. Коннолли
78'
70'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
З. Джулс
70'
Замена
K. Taylor
️️️️
D. Rankine
66'
Замена
И. Нисканен
️️️️
T. Carroll
Замена
М. Виртю
️️️️
Х. Коулсон
62'
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
А. Морган
62'
Желтая карточка
Х. Коулсон
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Морган
49'
Желтая карточка
А. Морган
42'
42'
Желтая карточка
J. Aitchison
ГОЛ! 1:0!
А. Морган
Пас отдал
К. Дембеле
39'
35'
Желтая карточка
П. Суини
27'
Желтая карточка
R. Cole
Пенальти не реализован!
Д. Роудс
24'
8'
Желтая карточка
A. Hartridge
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Оливер Норберн
(К)
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
25
Пирс Суини
(К)
ЦЗ
15
Dion Rankine
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Оуэн Дейл
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
4
Уилл Эймсон
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
4-2-2-2
32
Гримшоу
15
Коулсон
3
Хасбэнд
4
Кейси
6
Коннолли
8
Норберн
8
Морган
22
Хэмилтон
7
Дембеле
29
Роудс
22
Джозеф
3-4-3
1
Синисало
3
Диабате
33
Джулс
25
Суини
11
12
13
Харрис
15
22
19
11
8
Морган
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
8
Морган
15
Коулсон
24
Виртю
24
Виртю
15
Коулсон
7
Дембеле
14
Кэри
14
Кэри
7
Дембеле
22
Джозеф
19
Дейл
19
Дейл
22
Джозеф
29
Роудс
19
Ловери
19
Ловери
29
Роудс
15
23
23
15
33
Джулс
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
33
Джулс
11
21
Нисканен
21
Нисканен
11
19
14
14
19
Остались в запасе
Блэкпул
Эксетер Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
33
Shaun MacDonald
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
4
Уилл Эймсон
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
4
Уилл Эймсон
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Блэкпул - Эксетер Сити
4
5
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
6
11
Офсайды
2
1
Количество передач
460
331
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
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Англия. Первая лига, 17 тур
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- : -
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Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
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