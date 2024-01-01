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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Флитвуд
Шрусбери Таун - Флитвуд: обзор матча 01 января 2024
Шрусбери Таун
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Флитвуд
9'
Н. Кенне
45+3'
Ш. Данкли
58'
Д. Шипли
66'
Ш. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Флитвуд
Желтая карточка
Т. Перри
87'
Желтая карточка
M. Mata
86'
Замена
А. Пьерр
️️️️
Э. Беннетт
80'
Замена
M. Mata
️️️️
Т. Собовале
80'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
Д. Шипли
72'
72'
Замена
M. Asamoah
️️️️
Ф. Паттерсон
72'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Д. Стокли
66'
ГОЛ! 3:1!
Ш. Руни
Желтая карточка
Э. Беннетт
65'
63'
Замена
C. Hayes
️️️️
B. Sarpong-Wiredu
ГОЛ! 3:0!
Д. Шипли
Пас отдал
Т. Собовале
58'
Желтая карточка
M. Feeney
51'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Данкли
45'
+3
31'
Желтая карточка
Ш. Руни
ГОЛ! 1:0!
Н. Кенне
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
(К)
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
5
Morgan Feeney
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
22
Callum Dolan
ЦП
16
Джош Вела
(К)
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
45
Luca Whitney
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
4
Will Johnson
ЦЗ
18
Harrison Holgate
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
3-1-2-1-3
20
Мароши
22
Данкли
22
Андерсон
22
Собовале
42
Кенне
17
Беннетт
8
Перри
26
Шипли
12
Боумен
3
5
3-4-2-2
26
Руни
44
32
Ирл
44
22
16
Вела
18
Лаваль
18
Китирна
44
Паттерсон
9
Стокли
1
17
Беннетт
16
Пьерр
16
Пьерр
17
Беннетт
26
Шипли
8
Бейлисс
8
Бейлисс
26
Шипли
22
Собовале
18
18
22
Собовале
9
Стокли
7
Мэрриот
7
Мэрриот
9
Стокли
44
Паттерсон
27
27
44
Паттерсон
44
7
7
44
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Флитвуд
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
4
Will Johnson
ЦЗ
18
Harrison Holgate
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
4
Will Johnson
ЦЗ
18
Harrison Holgate
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Шрусбери Таун - Флитвуд
4
1
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
18
10
Офсайды
1
0
Количество передач
305
424
Сейвы
4
3
Точность передач %
63
72
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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