Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Порт Вейл
Карлайл Юнайтед - Порт Вейл: обзор матча 01 января 2024
Карлайл Юнайтед
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Порт Вейл
80'
J. Gibson (П)
90+3'
J. Mellish
49'
Б. Гэррити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Порт Вейл
ГОЛ! 2:1!
J. Mellish
Пас отдал
Д. Робинсон
90'
+3
81'
Замена
К. Балмер
️️️️
Б. Гэррити
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Gibson
80'
Замена
Э. МакКалмонт
️️️️
T. Charters
75'
Замена
R. Edmondson
️️️️
Д. Гарнер
65'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Ш. Магуайр
65'
65'
Замена
Б. Дипепа
️️️️
J. Wilson
64'
Желтая карточка
J. Wilson
Желтая карточка
O. Moxon
51'
49'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гэррити
Пас отдал
И. Числетт
46'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Шоррок
Желтая карточка
J. Mellish
45'
+1
33'
Желтая карточка
А. Яковитти
29'
Замена
А. Яковитти
️️️️
Д. Дебра
Желтая карточка
Д. Робинсон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
8
Owen Moxon
ЦП
22
Jon Mellish
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
5
Натан Смит
(К)
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
15
Джесси Дебра
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦП
23
Итан Числетт
АП
11
James Wilson
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Карлайл Юнайтед
17
Corey Whelan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
2-1-1-5
13
26
Барклай
6
Лавелл
19
Робинсон
8
15
14
Гарнер
24
Магуайр
14
34
3-1-2-2-2
1
Рипли
5
Смит
30
Ломакс
15
Дебра
16
Лоу
7
Девайн
8
Гэррити
23
Числетт
7
Шоррок
9
Икпеазу
11
15
8
МакКалмонт
8
МакКалмонт
15
14
Гарнер
27
27
14
Гарнер
24
Магуайр
14
14
24
Магуайр
15
Дебра
4
Яковитти
4
Яковитти
15
Дебра
8
Гэррити
4
Балмер
4
Балмер
8
Гэррити
7
Шоррок
8
Грант
8
Грант
7
Шоррок
11
12
Дипепа
12
Дипепа
11
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Порт Вейл
17
Corey Whelan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
13
Джейсон Леутвилер
ВР
38
Рис Уолтерс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
17
Corey Whelan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
38
Рис Уолтерс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Порт Вейл
3
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
16
Офсайды
2
1
Количество передач
346
373
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
72
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Новости команд
Все
Карлайл Юнайтед
Порт Вейл
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+