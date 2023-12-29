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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Нортгемптон Таун
Линкольн - Нортгемптон Таун: обзор матча 29 декабря 2023
Линкольн
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Первая лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Нортгемптон Таун
61'
Т. Эйома
30'
J. Guthrie
58'
К. Боуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Нортгемптон Таун
90'
+8
Желтая карточка
Д. Хилтон
90'
+4
Желтая карточка
Т. Симпсон
90'
Желтая карточка
А. Одимайо
Замена
Д. Вейл
️️️️
Х. Аделакун
86'
Замена
A. Smith
️️️️
Т. Бишоп
86'
Замена
D. Duffy
️️️️
Л. Серенсен
85'
82'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
У. Хондермарк
79'
Замена
М. Монте
️️️️
J. Guthrie
Красная карточка
П. О'Коннор
76'
Замена
О. Шодипо
️️️️
И. Эрхахон
72'
ГОЛ! 1:2!
Т. Эйома
Пас отдал
И. Хэмилтон
61'
61'
Замена
А. Одимайо
️️️️
К. Боуи
Замена
Й. Макама
️️️️
Д. Берроуз
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
К. Боуи
Пас отдал
М. Леонард
45'
+2
Желтая карточка
К. Боуи
Желтая карточка
Т. Бишоп
41'
30'
ГОЛ! 0:1!
J. Guthrie
Пас отдал
М. Леонард
25'
Желтая карточка
У. Хондермарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Пауди О'Коннор
(К)
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
48
Итан Хэмилтон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
5
Jon Guthrie
(К)
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
49
Марк Леонард
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
6
Jordan Willis
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
12
Alistair Smith
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
4-5-1
1
Йенсен
23
Рауэн
15
О'Коннор
45
3
Эйома
2
Берроуз
8
Бишоп
21
Эрхахон
2
Серенсен
48
Хэмилтон
47
Аделакун
3-3-1-3
31
Томпсон
12
5
23
Броу
49
Леонард
16
Хондермарк
4
11
Пайннок
6
9
Боуи
17
Симпсон
8
Бишоп
12
12
8
Бишоп
2
Серенсен
11
11
2
Серенсен
47
Аделакун
27
Вейл
27
Вейл
47
Аделакун
21
Эрхахон
30
Шодипо
30
Шодипо
21
Эрхахон
2
Берроуз
24
Макама
24
Макама
2
Берроуз
9
Боуи
24
Одимайо
24
Одимайо
9
Боуи
5
6
Монте
6
Монте
5
16
Хондермарк
14
Хилтон
14
Хилтон
16
Хондермарк
Остались в запасе
Линкольн
Нортгемптон Таун
1
Jordan Wright
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
Главный тренер
Марк Кеннеди
26
Ли Бердж
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
Остались в запасе
26
Ли Бердж
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Линкольн - Нортгемптон Таун
1
1
5
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
372
408
Сейвы
2
3
Точность передач %
67
73
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
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