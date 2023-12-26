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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Барнсли
Порт Вейл - Барнсли: обзор матча 26 декабря 2023
Порт Вейл
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Первая лига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Барнсли
72'
И. Числетт
90+3'
Д. Шоррок
17'
А. Филлипс
32'
Д. МакЭти
37'
Д. МакЭти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Барнсли
Желтая карточка
Д. Дебра
90'
+9
ГОЛ! 2:3!
Д. Шоррок
Пас отдал
У. Икпеазу
90'
+3
Желтая карточка
Б. Гэррити
78'
Замена
Д. Шоррок
️️️️
А. Яковитти
77'
Желтая карточка
Д. Лоу
75'
ГОЛ! 1:3!
И. Числетт
Пас отдал
Б. Гэррити
72'
68'
Замена
K. Łopata
️️️️
Д. МакКарт
64'
Замена
F. Jaló
️️️️
Д. МакЭти
64'
Замена
С. Косгров
️️️️
D. Cole
46'
Замена
Д. Расселл
️️️️
L. Connell
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Р. Уолтерс
46'
Замена
J. Wilson
️️️️
Р. Лофт
46'
37'
ГОЛ! 0:3!
Д. МакЭти
Пас отдал
M. Durand de Gevigney
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. МакЭти
Пас отдал
D. Cole
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Филлипс
Пас отдал
Х. Кейн
13'
Желтая карточка
L. Connell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
23
Итан Числетт
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
21
Райан Лофт
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
48
Luca Connell
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Рипли
15
Дебра
4
Яковитти
16
Лоу
8
Гэррити
38
Уолтерс
8
Грант
7
Девайн
23
Числетт
19
Мэсси
21
Лофт
4-3-3
1
Робертс
27
О'Киффи
6
5
МакКарт
28
Уильямс
8
Филлипс
20
Кейн
19
44
48
45
МакЭти
4
Яковитти
7
Шоррок
7
Шоррок
4
Яковитти
38
Уолтерс
9
Икпеазу
9
Икпеазу
38
Уолтерс
21
Лофт
11
11
21
Лофт
5
МакКарт
35
35
5
МакКарт
48
13
Расселл
13
Расселл
48
45
МакЭти
22
22
45
МакЭти
44
9
Косгров
9
Косгров
44
Остались в запасе
Порт Вейл
Барнсли
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
4
Каллум Стайлс
ЦП
30
Ben Killip
ВР
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Остались в запасе
4
Каллум Стайлс
ЦП
30
Ben Killip
ВР
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Порт Вейл - Барнсли
3
1
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
7
7
Офсайды
4
7
Количество передач
502
370
Сейвы
4
5
Точность передач %
76
66
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
10
7
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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