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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Шрусбери Таун
Челтенхэм - Шрусбери Таун: обзор матча 26 декабря 2023
Челтенхэм
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Первая лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Шрусбери Таун
34'
G. Lloyd
85'
G. Lloyd
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Шрусбери Таун
Замена
А. Кина
️️️️
G. Lloyd
90'
87'
Замена
M. Feeney
️️️️
Р. Боумен
ГОЛ! 2:0!
G. Lloyd
Пас отдал
T. Bradbury
85'
80'
Желтая карточка
Т. Собовале
72'
Замена
Т. Собовале
️️️️
Э. Беннетт
72'
Замена
M. Benning
️️️️
Д. Андерсон
65'
Желтая карточка
Ш. Данкли
58'
Желтая карточка
А. Пьерр
54'
Замена
M. Mata
️️️️
Т. Перри
Замена
B. Williams
️️️️
У. Ферри
46'
Замена
T. Pett
️️️️
L. Sercombe
46'
Желтая карточка
К. Томпсон
36'
34'
Желтая карточка
Д. Андерсон
ГОЛ! 1:0!
G. Lloyd
Пас отдал
L. Sercombe
34'
Желтая карточка
R. Street
9'
9'
Желтая карточка
М. Мароши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Tom Bradbury
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
9
G. Lloyd
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
(К)
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Челтенхэм
21
James Pardington
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
26
Grant Horton
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
5
Morgan Feeney
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
45
Luca Whitney
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
1-3-5
23
Саутвуд
5
11
Ферри
6
Томпсон
16
8
33
6
3
17
4-1-2-1-2
20
Мароши
22
Андерсон
20
Винчестер
16
Пьерр
22
Данкли
42
Кенне
17
Беннетт
8
Перри
26
Шипли
23
Удо
12
Боумен
11
Ферри
20
20
11
Ферри
8
4
4
8
9
9
Кина
9
Кина
9
17
Беннетт
22
Собовале
22
Собовале
17
Беннетт
12
Боумен
5
5
12
Боумен
22
Андерсон
3
3
22
Андерсон
8
Перри
18
18
8
Перри
Остались в запасе
Челтенхэм
Шрусбери Таун
21
James Pardington
ВР
27
Оливер Хэммонд
ЦП
26
Grant Horton
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
1
Гарри Бургойн
ВР
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
27
Оливер Хэммонд
ЦП
26
Grant Horton
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Челтенхэм - Шрусбери Таун
2
5
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
15
Офсайды
1
1
Количество передач
276
292
Сейвы
0
2
Точность передач %
46
52
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
10
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
9
9
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
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«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
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2021.01.23 22:31
1
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2021.01.24 10:13
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