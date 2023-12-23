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Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Оксфорд
Нортгемптон Таун - Оксфорд: обзор матча 23 декабря 2023
Нортгемптон Таун
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Оксфорд
50'
К. Боуи
90+7'
Т. Симпсон
62'
К. Браннаган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Оксфорд
Желтая карточка
Т. Симпсон
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
Т. Симпсон
Пас отдал
М. Пайннок
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
К. Браун
90'
+1
Замена
O. Smyth
️️️️
Р. Родригеш
Замена
Т. Симпсон
️️️️
С. Хоскинс
90'
+1
Замена
У. Хондермарк
️️️️
J. Sowerby
90'
+1
Замена
Д. Хилтон
️️️️
К. Боуи
90'
+1
80'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Харрис
70'
Замена
J. Henry
️️️️
С. Миллс
Замена
А. Одимайо
️️️️
A. McGowan
68'
Замена
J. Guthrie
️️️️
J. Willis
68'
Желтая карточка
П. Броу
66'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Браннаган
ГОЛ! 1:0!
К. Боуи
Пас отдал
М. Пайннок
50'
46'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
12
Aaron McGowan
(К)
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
17
S. McWilliams
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ПВ
6
Jordan Willis
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
5
Jon Guthrie
ЦЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
27
James Henry
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
3-3-2-2
31
Томпсон
23
Броу
26
12
17
4
49
Леонард
11
Пайннок
7
Хоскинс
9
Боуи
6
4-3-1-2
1
2
Стивенс
3
Браун
12
Беннетт
6
17
8
Браннаган
9
Харрис
17
Миллс
20
Родригеш
23
Мерфи
6
5
5
6
12
24
Одимайо
24
Одимайо
12
4
16
Хондермарк
16
Хондермарк
4
7
Хоскинс
17
Симпсон
17
Симпсон
7
Хоскинс
9
Боуи
14
Хилтон
14
Хилтон
9
Боуи
20
Родригеш
8
8
20
Родригеш
23
Мерфи
11
Гудрем
11
Гудрем
23
Мерфи
17
Миллс
27
27
17
Миллс
9
Харрис
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Харрис
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Оксфорд
31
James Dadge
ВР
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
3
Ryan Haynes
ЦФ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Нортгемптон Таун - Оксфорд
2
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
11
Офсайды
2
1
Количество передач
559
401
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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