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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Блэкпул
Кембридж Юнайтед - Блэкпул: обзор матча 16 декабря 2023
Кембридж Юнайтед
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Блэкпул
32'
Э. Качунга
25'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Блэкпул
Замена
B. Haunstrup
️️️️
J. Brophy
90'
+5
Желтая карточка
J. Brophy
90'
Желтая карточка
J. Stevens
83'
Замена
А. Мэй
️️️️
Э. Качунга
83'
Замена
Z. Ibsen Rossi
️️️️
Д. Эндрю
83'
82'
Замена
А. Морган
️️️️
М. Пеннингтон
82'
Замена
О. Дейл
️️️️
О. Норберн
Вторая желтая
P. Digby
79'
78'
Желтая карточка
О. Норберн
Желтая карточка
Э. Качунга
70'
Замена
Д. Томас
️️️️
С. Кайкай
68'
64'
Замена
К. Джозеф
️️️️
Д. Бисли
64'
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
Э. Лайонс
Желтая карточка
P. Digby
56'
43'
Желтая карточка
Д. Гримшоу
Желтая карточка
Д. Эндрю
34'
ГОЛ! 1:1!
Э. Качунга
32'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роудс
Пас отдал
К. Дембеле
17'
Желтая карточка
Д. Бисли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
25
Jack Stevens
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Оливер Норберн
(К)
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Джейк Бисли
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
19
Адам Мэй
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
4-1-1-5
3
Эндрю
12
Окедина
5
Моррисон
2
24
Кузинс
10
Качунга
6
14
11
Кайкай
16
25
4-1-3-2
32
Гримшоу
2
Лайонс
28
Пеннингтон
3
Хасбэнд
6
Коннолли
8
Норберн
7
Дембеле
14
Кэри
22
Хэмилтон
29
Роудс
9
Бисли
10
Качунга
19
Мэй
19
Мэй
10
Качунга
11
Кайкай
8
Томас
8
Томас
11
Кайкай
16
20
20
16
3
Эндрю
4
4
3
Эндрю
2
Лайонс
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
2
Лайонс
28
Пеннингтон
8
Морган
8
Морган
28
Пеннингтон
8
Норберн
19
Дейл
19
Дейл
8
Норберн
9
Бисли
22
Джозеф
22
Джозеф
9
Бисли
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Блэкпул
25
William Mannion
ВР
7
Jack Lankester
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
7
Jack Lankester
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Блэкпул
5
1
3
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
6
5
Офсайды
1
3
Количество передач
186
192
Сейвы
4
1
Точность передач %
62
66
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
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- : -
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3 : 0
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Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
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2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
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