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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Шрусбери Таун
Уиком Уондерерс - Шрусбери Таун: обзор матча 09 декабря 2023
Уиком Уондерерс
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Уиком Уондерерс - Шрусбери Таун
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
3
6
Офсайды
0
1
Количество передач
238
101
Сейвы
0
1
Точность передач %
74
41
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
1
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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