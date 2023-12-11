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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Болтон
Портсмут - Болтон: обзор матча 11 декабря 2023
Портсмут
11.12.2023, понедельник, 23:00
Англия. Первая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
45'
C. Shaughnessy
88'
К. Йенги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Болтон
90'
+5
Желтая карточка
Г. Джонс
Замена
C. Saydee
️️️️
К. Йенги
90'
+3
Замена
З. Суонсон
️️️️
J. Sparkes
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
К. Мендес
ГОЛ! 2:0!
К. Йенги
Пас отдал
Г. Уит
88'
Желтая карточка
Д. Рафферти
85'
Замена
Т. Девлин
️️️️
П. Лэйн
82'
81'
Замена
К. Мендес
️️️️
Д. Когли
81'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Чарльз
74'
Желтая карточка
Д. Шихан
67'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
R. Williams
67'
Замена
К. Демпси
️️️️
Д. Томасон
67'
Замена
А. Морли
️️️️
П. Магома
ГОЛ! 1:0!
C. Shaughnessy
Пас отдал
J. Sparkes
45'
Желтая карточка
J. Sparkes
35'
14'
Желтая карточка
Д. Томасон
Желтая карточка
А. Робертсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
32
Пэдди Лэйн
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
9
Кусини Йенги
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
24
Терри Девлин
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Болтон
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
3-4-3
1
Норрис
16
Моррел
20
Раггет
2
Рафферти
32
Лэйн
18
Робертсон
6
7
Пак
3
11
Камара
9
Йенги
3-3-4
1
Бакстер
2
Когли
18
Тоал
4
Сантуш
8
Шихан
14
Томасон
25
Магома
19
Чарльз
10
Бедварссон
2
Джонс
14
3
22
Суонсон
22
Суонсон
3
32
Лэйн
24
Девлин
24
Девлин
32
Лэйн
9
Йенги
38
38
9
Йенги
14
15
Айредейл
15
Айредейл
14
25
Магома
5
Морли
5
Морли
25
Магома
14
Томасон
10
Демпси
10
Демпси
14
Томасон
2
Когли
7
Мендес
7
Мендес
2
Когли
19
Чарльз
20
Адебойежо
20
Адебойежо
19
Чарльз
Остались в запасе
Портсмут
Болтон
1
Райан Шофилд
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Остались в запасе
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Портсмут - Болтон
3
4
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
0
Нарушения
6
3
Офсайды
3
0
Количество передач
195
201
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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