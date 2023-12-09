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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Оксфорд
Питерборо Юнайтед - Оксфорд: обзор матча 09 декабря 2023
Питерборо Юнайтед
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Оксфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Оксфорд
1
1
Всего ударов по воротам
9
0
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
3
2
Офсайды
1
3
Количество передач
266
299
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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