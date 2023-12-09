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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Порт Вейл
Эксетер Сити - Порт Вейл: обзор матча 09 декабря 2023
Эксетер Сити
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Порт Вейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Эксетер Сити - Порт Вейл
2
1
2
Всего ударов по воротам
3
3
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
5
2
Офсайды
3
0
Количество передач
219
162
Сейвы
1
1
Точность передач %
71
69
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
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