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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Стивенидж
Бертон Альбион - Стивенидж: обзор матча 09 декабря 2023
Бертон Альбион
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Стивенидж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Бертон Альбион - Стивенидж
3
2
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
9
3
Офсайды
1
1
Количество передач
125
213
Сейвы
0
1
Точность передач %
40
59
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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