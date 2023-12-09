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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Карлайл Юнайтед
Блэкпул - Карлайл Юнайтед: обзор матча 09 декабря 2023
Блэкпул
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Блэкпул - Карлайл Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
6
0
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
2
7
Офсайды
1
0
Количество передач
218
129
Точность передач %
65
43
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
0
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
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3 : 0
28.10.2026
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