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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Дерби Каунти
Порт Вейл - Дерби Каунти: обзор матча 28 ноября 2023
Порт Вейл
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
77'
T. John-Jules
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Дерби Каунти
90'
+5
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Хурихейн
85'
Замена
С. Брэдли
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
Желтая карточка
Р. Лофт
84'
Замена
Д. Дебра
️️️️
А. Яковитти
81'
Замена
И. Числетт
️️️️
Э. Девайн
79'
Замена
Д. Плант
️️️️
Г. Мэсси
78'
77'
ГОЛ! 0:1!
T. John-Jules
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
76'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Р. Ньямб
76'
Замена
T. John-Jules
️️️️
Д. Коллинс
Желтая карточка
А. Яковитти
71'
Замена
Р. Лофт
️️️️
У. Икпеазу
70'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
5
Натан Смит
(К)
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Том Санг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
38
Рис Уолтерс
ЦП
11
Том Конлон
ЦП
23
Итан Числетт
АП
26
Джеймс Плант
ПВ
21
Райан Лофт
ЦФ
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
2-2-4-1-1
1
Рипли
5
Смит
4
Яковитти
16
Лоу
10
Санг
7
Девайн
4
Арбластер
8
Гэррити
14
Ожо
19
Мэсси
9
Икпеазу
3-3-3-1
33
Уайлдсмит
44
Кашин
3
Форсит
12
Уилсон
24
Ньямб
18
Берд
35
Нельсон
11
Мендес-Лэйнг
14
Форна
14
Хурихейн
17
Коллинс
4
Яковитти
15
Дебра
15
Дебра
4
Яковитти
7
Девайн
23
Числетт
23
Числетт
7
Девайн
19
Мэсси
26
Плант
26
Плант
19
Мэсси
9
Икпеазу
21
Лофт
21
Лофт
9
Икпеазу
11
Мендес-Лэйнг
15
Брэдли
15
Брэдли
11
Мендес-Лэйнг
24
Ньямб
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
24
Ньямб
14
Хурихейн
32
Сибли
32
Сибли
14
Хурихейн
17
Коллинс
10
10
17
Коллинс
Остались в запасе
Порт Вейл
Дерби Каунти
13
Джейсон Леутвилер
ВР
38
Рис Уолтерс
ЦП
11
Том Конлон
ЦП
Главный тренер
Энди Кросби
31
Джош Викерс
ВР
23
Джо Уорд
ПП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
38
Рис Уолтерс
ЦП
11
Том Конлон
ЦП
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
23
Джо Уорд
ПП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Порт Вейл - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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