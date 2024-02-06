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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Лейтон Ориент
Порт Вейл - Лейтон Ориент: обзор матча 06 февраля 2024
Порт Вейл
06.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Лейтон Ориент
60'
I. El Mizouni
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Лейтон Ориент
88'
Замена
Д. Пигот
️️️️
Р. Сотириу
Замена
А. Майтен
️️️️
Т. Санг
81'
79'
Замена
D. Pratley
️️️️
T. Archibald
75'
Желтая карточка
T. Archibald
Замена
Н. Смит
️️️️
Ф. Ожо
75'
72'
Замена
O. O'Neill
️️️️
Ш. Форде
71'
Замена
Р. Хант
️️️️
Д. Монкур
Замена
Б. Дипепа
️️️️
Р. Лофт
68'
Замена
D. Jones
️️️️
K. Łopata
66'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Шоррок
66'
60'
ГОЛ! 0:1!
I. El Mizouni
Пас отдал
Т. Джеймс
16'
Желтая карточка
J. Brown
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Том Санг
ОП
14
Фунсо Ожо
(К)
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
23
Итан Числетт
АП
21
Райан Лофт
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Лейтон Ориент
15
Брендон Купер
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
8
Idris El Mizouni
(К)
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
8
Конор Грант
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
3
Daniel Jones
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
7
Oliver O'Neill
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Рипли
15
Дебра
35
16
Лоу
10
Санг
14
Ожо
6
Уэйр
7
Шоррок
23
Числетт
11
21
Лофт
2-1-3-1-4
15
Купер
26
Хаппе
2
Джеймс
8
Гэлбрейт
8
20
Монкур
17
Сотириу
44
7
Форде
6
31
14
Ожо
5
Смит
5
Смит
14
Ожо
7
Шоррок
8
Грант
8
Грант
7
Шоррок
10
Санг
77
Майтен
77
Майтен
10
Санг
35
3
3
35
21
Лофт
12
Дипепа
12
Дипепа
21
Лофт
44
18
18
44
20
Монкур
2
Хант
2
Хант
20
Монкур
7
Форде
7
7
7
Форде
17
Сотириу
39
Пигот
39
Пигот
17
Сотириу
Остались в запасе
Порт Вейл
Лейтон Ориент
13
Джейсон Леутвилер
ВР
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Главный тренер
Энди Кросби
13
Samuel Howes
ВР
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Порт Вейл - Лейтон Ориент
2
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
3
6
Офсайды
1
7
Количество передач
400
495
Сейвы
7
3
Точность передач %
66
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
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1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
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