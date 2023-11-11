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Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Рединг
Шрусбери Таун - Рединг: обзор матча 11 ноября 2023
Шрусбери Таун
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Рединг
33'
Т. Бейлисс
90+2'
Ш. Данкли
90+6'
J. Sraha
12'
С. Смит
15'
Д. Баллард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Рединг
Желтая карточка
J. Sraha
90'
+7
ГОЛ! 3:2!
J. Sraha
Пас отдал
Д. Удо
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Ш. Данкли
Пас отдал
Э. Беннетт
90'
+2
85'
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
С. Смит
82'
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
Ф. Азиз
78'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
71'
Замена
Х. Дин
️️️️
J. Dorsett
71'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
Д. Баллард
69'
Желтая карточка
Д. Баттон
Замена
Р. Боумен
️️️️
M. Mata
62'
Замена
Д. Удо
️️️️
Т. Собовале
46'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бейлисс
33'
Желтая карточка
М. Мароши
15'
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Баллард
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Смит
Пас отдал
Д. Баттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
26
Джордан Шипли
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
2
Эллиот Торп
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
3-2-3-2
20
Мароши
20
20
Винчестер
22
Собовале
22
Данкли
6
Фланаган
8
Бейлисс
17
Беннетт
8
Перри
18
26
Шипли
4-1-1-4
27
Баттон
44
Биндон
6
Эбби
5
Хатчинсон
17
Идом
10
Уинг
39
Азиз
28
Смит
23
Баллард
3
8
Книббс
18
12
Боумен
12
Боумен
18
22
Собовале
23
Удо
23
Удо
22
Собовале
39
Азиз
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
39
Азиз
3
6
Дин
6
Дин
3
23
Баллард
4
Эллиот
4
Эллиот
23
Баллард
28
Смит
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
28
Смит
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Рединг
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
2
Эллиот Торп
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
1
Joel Pereira
ВР
14
Майкл Крейг
ОП
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
2
Эллиот Торп
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
14
Майкл Крейг
ОП
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Шрусбери Таун - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Главный судья:
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