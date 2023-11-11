Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Чарльтон
Портсмут - Чарльтон: обзор матча 11 ноября 2023
Портсмут
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Чарльтон
75'
C. Bishop (П)
71'
Э. Мэй
90+3'
C. McGrandles
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Чарльтон
90'
+8
Желтая карточка
L. Jones
90'
+5
Желтая карточка
М. Гектор
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
C. McGrandles
Пас отдал
А. Эдун
Замена
З. Суонсон
️️️️
П. Лэйн
87'
83'
Замена
C. McGrandles
️️️️
Л. Уотсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
C. Bishop
75'
71'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мэй
Замена
C. Saydee
️️️️
Т. Девлин
70'
69'
Желтая карточка
М. Либерн
66'
Замена
С. Фрейзер
️️️️
T. Campbell
45'
+3
Желтая карточка
А. Эдун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
(К)
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
15
George Dobson
(К)
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
10
Элфи Мэй
ЦФ
11
Майлз Либерн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
26
Скотт Фрейзер
ЦП
14
Conor McGrandles
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
3-4-3
1
Норрис
16
Моррел
20
Раггет
2
Рафферти
6
32
Лэйн
24
Девлин
18
Робертсон
9
11
Камара
3
3-2-2-1-2
13
Мэйнард-Брюэр
5
14
Эдун
7
27
Уотсон
6
Гектор
15
8
Уотсон
33
Блэкетт-Тэйлор
11
Либерн
10
Мэй
32
Лэйн
22
Суонсон
22
Суонсон
32
Лэйн
24
Девлин
38
38
24
Девлин
7
26
Фрейзер
26
Фрейзер
7
8
Уотсон
14
14
8
Уотсон
Остались в запасе
Портсмут
Чарльтон
1
Райан Шофилд
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Портсмут - Чарльтон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Портсмут
Чарльтон
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+