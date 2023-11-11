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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Бристоль Роверс
Карлайл Юнайтед - Бристоль Роверс: обзор матча 11 ноября 2023
Карлайл Юнайтед
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
38'
С. Лавелл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Бристоль Роверс
Желтая карточка
O. Moxon
90'
+5
Желтая карточка
J. Gibson
90'
+1
84'
Замена
J. Brown
️️️️
А. Коллинз
84'
Замена
J. Gibbons
️️️️
Р. Вудс
Замена
D. Butterworth
️️️️
D. McGeouch
82'
Замена
R. Edmondson
️️️️
Л. Планж
82'
76'
Замена
J. Grant
️️️️
Д. Хант
73'
Красная карточка
Т. Крама
Замена
Т. Абладе
️️️️
Д. Гарнер
68'
67'
Замена
Д. Маркиз
️️️️
К. Мартин
51'
Желтая карточка
А. Коллинз
45'
+2
Желтая карточка
Д. Фрэнд
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
P. Huntington
42'
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Лавелл
14'
Желтая карточка
Р. Вудс
Желтая карточка
Д. Гарнер
14'
Желтая карточка
Б. Барклай
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
26
Бен Барклай
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
20
Paul Huntington
(К)
ЦЗ
8
Owen Moxon
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
6
Джеймс Уилсон
(К)
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
14
Энтони Эванс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
20
Харви Вейл
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
12
Терри Абладе
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
27
Джон Маркиз
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
3-2-5
26
Барклай
6
Лавелл
20
8
21
22
14
Гарнер
14
7
Планж
3
4-3-1-2
13
Кокс
6
Уилсон
4
Крама
32
Фрэнд
32
Хант
14
Эванс
18
Вудс
26
Богарде
20
Вейл
10
Коллинз
18
Мартин
21
14
14
21
14
Гарнер
12
Абладе
12
Абладе
14
Гарнер
20
24
Магуайр
24
Магуайр
20
7
Планж
27
27
7
Планж
18
Вудс
2
2
18
Вудс
18
Мартин
27
Маркиз
27
Маркиз
18
Мартин
32
Хант
4
4
32
Хант
10
Коллинз
20
20
10
Коллинз
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Бристоль Роверс
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
35
Matthew Hall
ВР
16
Люк Томас
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
16
Люк Томас
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Бристоль Роверс
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
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Карлайл Юнайтед
Бристоль Роверс
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
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2020.01.08 07:42
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