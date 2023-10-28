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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Уиком Уондерерс
Оксфорд - Уиком Уондерерс: обзор матча 28 октября 2023
Оксфорд
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Уиком Уондерерс
25'
Р. Родригеш
90+6'
К. Браннаган (П)
56'
Л. Лихи (П)
81'
Л. Лихи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Уиком Уондерерс
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Браннаган
90'
+6
Желтая карточка
E. Moore
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Л. Лихи
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Ф. Стивенс
88'
Замена
С. Миллс
️️️️
Р. Родригеш
87'
87'
Замена
С. Воукс
️️️️
Б. Ханлан
87'
Замена
Т. Де Барр
️️️️
Г. МакКлири
83'
Желтая карточка
J. Pattenden
81'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Лихи
Желтая карточка
С. Лонг
77'
Замена
К. Браннаган
️️️️
J. McEachran
74'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
Б. Бодин
74'
64'
Желтая карточка
Д. Тейлор
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Лихи
36'
Желтая карточка
Д. Лоу
34'
Желтая карточка
Ф. Поттс
ГОЛ! 1:0!
Р. Родригеш
Пас отдал
M. McGuane
25'
Желтая карточка
M. McGuane
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
36
Ричард Кио
(К)
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
12
Harry Boyes
ЦП
17
Jasper Pattenden
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
32
Taylor Clark
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-2-3-1-1
1
2
Лонг
6
3
Браун
22
Ли
2
Стивенс
17
9
Харрис
20
31
Бодин
20
Родригеш
3-2-2-4
36
Кио
5
Лоу
10
Лихи
8
Поттс
88
Филлипс
12
17
18
Тейлор
12
МакКлири
9
Ханлан
1
Стриек
20
8
Браннаган
8
Браннаган
20
31
Бодин
11
Гудрем
11
Гудрем
31
Бодин
20
Родригеш
17
Миллс
17
Миллс
20
Родригеш
2
Стивенс
23
Мерфи
23
Мерфи
2
Стивенс
12
МакКлири
11
Де Барр
11
Де Барр
12
МакКлири
9
Ханлан
19
Воукс
19
Воукс
9
Ханлан
Остались в запасе
Оксфорд
Уиком Уондерерс
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
21
Франко Равиццоли
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
32
Taylor Clark
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
32
Taylor Clark
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Оксфорд - Уиком Уондерерс
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
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