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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Болтон
Чарльтон - Болтон: обзор матча 28 октября 2023
Чарльтон
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Болтон
16'
R. Williams
21'
Д. Чарльз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Болтон
Желтая карточка
L. Jones
78'
78'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Д. Чарльз
77'
Желтая карточка
Н. Бакстер
75'
Замена
П. Магома
️️️️
Д. Томасон
71'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Адебойежо
Замена
М. Либерн
️️️️
П. Камара
65'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
С. Фрейзер
58'
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Чарльз
16'
ГОЛ! 0:1!
R. Williams
Пас отдал
Д. Томасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Панутче Камара
ЦП
26
Скотт Фрейзер
ЦП
15
George Dobson
(К)
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
8
Луи Уотсон
ЦП
11
Майлз Либерн
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Болтон
32
Luke Hutchinson
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Мэйнард-Брюэр
5
4
Томас
7
6
Гектор
27
Уотсон
8
Камара
26
Фрейзер
15
33
Блэкетт-Тэйлор
10
Мэй
2-2-5
1
Бакстер
2
Когли
18
Тоал
8
Шихан
14
Томасон
2
Джонс
20
Адебойежо
19
Чарльз
5
Морли
4
Сантуш
26
Фрейзер
8
Уотсон
8
Уотсон
26
Фрейзер
8
Камара
11
Либерн
11
Либерн
8
Камара
14
Томасон
25
Магома
25
Магома
14
Томасон
20
Адебойежо
10
Бедварссон
10
Бедварссон
20
Адебойежо
19
Чарльз
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
19
Чарльз
Остались в запасе
Чарльтон
Болтон
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
32
Luke Hutchinson
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Остались в запасе
32
Luke Hutchinson
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Чарльтон - Болтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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