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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Лейтон Ориент
Бертон Альбион - Лейтон Ориент: обзор матча 28 октября 2023
Бертон Альбион
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Лейтон Ориент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Лейтон Ориент
Замена
Д. Гордон
️️️️
Б. Лубала
83'
79'
Замена
D. Pratley
️️️️
J. Brown
79'
Замена
А. Дринан
️️️️
Д. Пигот
72'
Желтая карточка
J. Brown
Замена
М. Беннетт
️️️️
К. Гиллиган
72'
66'
Замена
Ш. Форде
️️️️
Д. Монкур
Желтая карточка
А. Ошиладжа
59'
13'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Д. Грэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
22
Том Хамер
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Лейтон Ориент
15
Брендон Купер
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
8
Idris El Mizouni
(К)
ЦП
26
Дэн Хаппе
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Джош Гордон
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
2-3-5
15
Крокомб
23
Ошиладжа
4
Мун
15
Лубала
10
Хелм
25
Гиллиган
11
Уокер
5
Суини
20
Кэпрайс
6
Пауэлл
22
Хамер
2-2-1-5
15
Купер
2
Джеймс
8
Гэлбрейт
8
10
Грэм
31
17
Сотириу
39
Пигот
44
6
15
Лубала
10
Гордон
10
Гордон
15
Лубала
25
Гиллиган
10
Беннетт
10
Беннетт
25
Гиллиган
6
18
18
6
10
Грэм
20
Монкур
20
Монкур
10
Грэм
Монкур
7
Форде
7
Форде
Монкур
39
Пигот
23
Дринан
23
Дринан
39
Пигот
Остались в запасе
Бертон Альбион
Лейтон Ориент
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
13
Коул Стоктон
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
13
Коул Стоктон
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Бертон Альбион - Лейтон Ориент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
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