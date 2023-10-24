Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Бертон Альбион
Карлайл Юнайтед - Бертон Альбион: обзор матча 24 октября 2023
Карлайл Юнайтед
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Бертон Альбион
53'
J. Gibson
88'
Д. Гарнер
28'
М. Хелм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Бертон Альбион
90'
Замена
К. Стоктон
️️️️
А. Ошиладжа
ГОЛ! 2:1!
Д. Гарнер
Пас отдал
Т. Абладе
88'
Замена
Б. Барклай
️️️️
Ф. Бэк
88'
81'
Замена
Д. Кэпрайс
️️️️
С. Седдон
Желтая карточка
Д. Гарнер
77'
77'
Желтая карточка
Б. Лубала
Замена
Т. Абладе
️️️️
D. Butterworth
72'
62'
Замена
Д. Гордон
️️️️
М. Карайол
ГОЛ! 1:1!
J. Gibson
Пас отдал
D. Butterworth
53'
46'
Замена
Д. Уокер
️️️️
К. Баа
46'
Замена
Р. Харпер
️️️️
М. Хелм
36'
Желтая карточка
М. Хелм
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Хелм
Пас отдал
А. Ошиладжа
25'
Желтая карточка
Т. Хамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Owen Moxon
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
10
Марк Хелм
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
6
Джо Пауэлл
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
12
Терри Абладе
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
2-1-5
6
Лавелл
22
Бэк
8
8
22
3
14
14
2-2-5
15
Крокомб
4
Мун
23
Ошиладжа
10
Хелм
15
Лубала
14
Баа
5
Суини
22
Хамер
29
Карайол
3
Седдон
22
Бэк
26
Барклай
26
Барклай
22
Бэк
14
12
Абладе
12
Абладе
14
10
Хелм
45
Харпер
45
Харпер
10
Хелм
3
Седдон
20
Кэпрайс
20
Кэпрайс
3
Седдон
14
Баа
11
Уокер
11
Уокер
14
Баа
23
Ошиладжа
13
Стоктон
13
Стоктон
23
Ошиладжа
29
Карайол
10
Гордон
10
Гордон
29
Карайол
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Бертон Альбион
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Бертон Альбион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Новости команд
Все
Карлайл Юнайтед
Бертон Альбион
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+