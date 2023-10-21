Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Стивенидж - Порт Вейл
Стивенидж - Порт Вейл: обзор матча 21 октября 2023
Стивенидж
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Порт Вейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Порт Вейл
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Д. Рид
87'
Замена
А. Прессли
️️️️
T. Vancooten
87'
Желтая карточка
К. Смит
80'
Замена
E. List
️️️️
Д. Робертс
75'
73'
Замена
Э. Девайн
️️️️
И. Числетт
66'
Замена
Г. Мэсси
️️️️
Т. Санг
66'
Замена
M. Clark
️️️️
Д. Плант
Желтая карточка
Н. Томпсон
50'
46'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Р. Лофт
45'
Желтая карточка
К. Балмер
38'
Желтая карточка
Н. Смит
Желтая карточка
Д. Робертс
34'
28'
Желтая карточка
О. Арбластер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
11
Джордан Робертс
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
23
Итан Числетт
АП
21
Райан Лофт
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
16
Джейсон Лоу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
10
E. List
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
4-1-5
1
Эшби-Хэммонд
26
Батлер
18
Смит
8
4
Томпсон
22
Фримен
2
Джеймс-Уилдин
9
Рид
15
5
Пьерджанни
11
Робертс
1-1-2-1-5
1
Рипли
4
Балмер
10
Санг
14
Ожо
4
Арбластер
23
Числетт
21
Лофт
16
Лоу
5
Смит
26
Плант
8
Гэррити
9
Рид
23
Томпсон
23
Томпсон
9
Рид
11
Робертс
10
10
11
Робертс
15
19
Прессли
19
Прессли
15
23
Числетт
7
Девайн
7
Девайн
23
Числетт
10
Санг
19
Мэсси
19
Мэсси
10
Санг
21
Лофт
9
Икпеазу
9
Икпеазу
21
Лофт
26
Плант
2
2
26
Плант
Остались в запасе
Стивенидж
Порт Вейл
47
Кристиан Хеги
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
8
Ben Thompson
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
13
Джейсон Леутвилер
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
8
Ben Thompson
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Стивенидж - Порт Вейл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Новости команд
Все
Стивенидж
Порт Вейл
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+