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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Питерборо Юнайтед
Уиган Атлетик - Питерборо Юнайтед: обзор матча 07 ноября 2023
Уиган Атлетик
07.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
7'
М. Годо
82'
К. МакМанаман
54'
К. Поку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Питерборо Юнайтед
85'
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Х. Берроуз
ГОЛ! 2:1!
К. МакМанаман
82'
79'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Р. Джонс
79'
Замена
Р. Кричлоу
️️️️
П. Киосо
Замена
К. МакМанаман
️️️️
К. Лэнг
74'
73'
Замена
A. Collins
️️️️
J. Katongo
69'
Желтая карточка
J. Katongo
Желтая карточка
С. Сессеньон
69'
Желтая карточка
М. Годо
67'
Замена
C. Sze
️️️️
С. Хамфрис
57'
Замена
Т. Пирс
️️️️
Д. Джонс
57'
54'
ГОЛ! 1:1!
К. Поку
Пас отдал
D. Ajiboye
Желтая карточка
К. Лэнг
49'
15'
Желтая карточка
Э. Киприану
ГОЛ! 1:0!
М. Годо
Пас отдал
Д. Джонс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Лайам Шоу
ОП
8
Скотт Смит
ЦП
10
Каллум Лэнг
(К)
ПВ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
30
Петер Киосо
(К)
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
5
Эктор Киприану
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
19
Chris Sze
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
8
Archie Collins
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Тикл
44
Рекик
4
Моррисон
4
Хьюз
2
Сессеньон
29
Шоу
11
Джонс
8
Смит
10
Лэнг
11
Хамфрис
20
Годо
3-2-1-1-3
41
Билокапич
10
Мэйсон-Кларк
2
5
Эдвардс
30
Киосо
20
Найт
14
Берроуз
17
Поку
26
Джонс
44
5
Киприану
11
Джонс
46
Пирс
46
Пирс
11
Джонс
10
Лэнг
20
МакМанаман
20
МакМанаман
10
Лэнг
11
Хамфрис
19
19
11
Хамфрис
30
Киосо
3
Кричлоу
3
Кричлоу
30
Киосо
14
Берроуз
31
Рэндалл
31
Рэндалл
14
Берроуз
2
8
8
2
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Питерборо Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Уиган Атлетик - Питерборо Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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