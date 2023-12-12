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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Оксфорд
Рединг - Оксфорд: обзор матча 12 декабря 2023
Рединг
12.12.2023, вторник, 23:00
Англия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Оксфорд
43'
С. Смит
39'
К. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Оксфорд
86'
Замена
J. Henry
️️️️
J. McEachran
Замена
Б. Эллиот
️️️️
C. Vickers
79'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
М. Крейг
68'
66'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
С. Миллс
65'
Замена
Б. Бодин
️️️️
М. Харрис
Замена
А. Мбенг
️️️️
J. Dorsett
58'
Замена
Т. Биндон
️️️️
Н. Эбби
58'
Желтая карточка
Т. Холмс
51'
46'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. Торнили
ГОЛ! 1:1!
С. Смит
Пас отдал
Л. Уинг
43'
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Браун
Пас отдал
С. Миллс
37'
Желтая карточка
Д. Торнили
Желтая карточка
М. Крейг
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
18
Caylan Vickers
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
20
Josh McEachran
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
27
James Henry
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
3-1-2-1-3
27
Баттон
17
Идом
6
Эбби
12
Холмс
14
Крейг
10
Уинг
18
39
Азиз
28
Смит
8
Книббс
3
4-4-1-1
1
2
Стивенс
15
Торнили
3
Браун
6
17
8
Браннаган
9
Харрис
20
17
Миллс
23
Мерфи
6
Эбби
44
Биндон
44
Биндон
6
Эбби
3
27
Мбенг
27
Мбенг
3
14
Крейг
8
Сэвидж
8
Сэвидж
14
Крейг
18
4
Эллиот
4
Эллиот
18
15
Торнили
12
Беннетт
12
Беннетт
15
Торнили
17
Миллс
11
Гудрем
11
Гудрем
17
Миллс
9
Харрис
31
Бодин
31
Бодин
9
Харрис
20
27
27
20
Остались в запасе
Рединг
Оксфорд
1
Joel Pereira
ВР
18
Поль Мукаиру
ЛВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
18
Поль Мукаиру
ЛВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Рединг - Оксфорд
2
1
Всего ударов по воротам
4
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
5
3
Количество передач
210
267
Сейвы
0
1
Точность передач %
70
80
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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