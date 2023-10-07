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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Нортгемптон Таун
Шрусбери Таун - Нортгемптон Таун: обзор матча 07 октября 2023
Шрусбери Таун
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Нортгемптон Таун
90+1'
Д. Удо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Нортгемптон Таун
90'
+2
Замена
A. Koiki
️️️️
S. McWilliams
ГОЛ! 1:0!
Д. Удо
Пас отдал
Н. Кенне
90'
+1
84'
Замена
H. Lintott
️️️️
А. Одимайо
84'
Замена
B. Fox
️️️️
К. Боуи
Замена
Р. Боумен
️️️️
Т. Бейлисс
60'
Замена
K. Phillips
️️️️
M. Mata
60'
52'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
L. Appere
45'
+1
Желтая карточка
П. Броу
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Т. Перри
43'
37'
Желтая карточка
L. Appere
20'
Желтая карточка
М. Пайннок
Желтая карточка
Н. Кенне
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
11
Мич Пайннок
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
27
Ben Fox
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
14
Ali Koiki
ЦФ
6
Jordan Willis
ЦФ
4-1-2-3
20
Мароши
19
Флеминг
6
Фланаган
22
Данкли
20
Винчестер
42
Кенне
8
Бейлисс
8
Перри
5
23
Удо
18
4-2-4
26
Бердж
24
Одимайо
26
6
Монте
23
Броу
17
49
Леонард
9
7
Хоскинс
9
Боуи
11
Пайннок
8
Перри
17
Беннетт
17
Беннетт
8
Перри
8
Бейлисс
12
Боумен
12
Боумен
8
Бейлисс
18
11
11
18
24
Одимайо
2
2
24
Одимайо
9
Боуи
27
27
9
Боуи
9
17
Симпсон
17
Симпсон
9
17
14
14
17
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Нортгемптон Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
31
Макс Томпсон
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
6
Jordan Willis
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
3
Malvind Benning
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
6
Jordan Willis
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Шрусбери Таун - Нортгемптон Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
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«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
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2022.01.09 18:51
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4
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1
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2016.09.21 20:02
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