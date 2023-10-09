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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Кембридж Юнайтед
Бертон Альбион - Кембридж Юнайтед: обзор матча 09 октября 2023
Бертон Альбион
09.10.2023, понедельник, 22:00
Англия. Первая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Кембридж Юнайтед
10'
Д. Уокер
31'
А. Ошиладжа
67'
Ф. Окенабирхи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Кембридж Юнайтед
Желтая карточка
М. Беннетт
90'
Замена
Д. Кэпрайс
️️️️
К. Баа
80'
Замена
Р. Харпер
️️️️
А. Ошиладжа
80'
77'
Замена
S. Janneh
️️️️
J. Brophy
Замена
М. Беннетт
️️️️
М. Карайол
77'
68'
Замена
Д. Гордон
️️️️
С. Кайкай
68'
Замена
А. Мэй
️️️️
J. Lankester
68'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Д. Томас
67'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Окенабирхи
Пас отдал
Д. Томас
Замена
Д. Гордон
️️️️
Д. Уокер
65'
Желтая карточка
К. Баа
53'
ГОЛ! 2:0!
А. Ошиладжа
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уокер
Пас отдал
К. Баа
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
5
Sam Hughes
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
10
Марк Хелм
ЦП
22
Том Хамер
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
2-1-5
15
Крокомб
5
23
Ошиладжа
10
Хелм
14
Баа
11
Уокер
29
Карайол
6
Пауэлл
3
Седдон
4-1-5
2
6
Беннетт
5
Моррисон
3
Эндрю
8
Томас
9
Окенабирхи
6
16
7
11
Кайкай
23
Ошиладжа
45
Харпер
45
Харпер
23
Ошиладжа
14
Баа
20
Кэпрайс
20
Кэпрайс
14
Баа
11
Уокер
10
Гордон
10
Гордон
11
Уокер
29
Карайол
10
Беннетт
10
Беннетт
29
Карайол
8
Томас
24
Кузинс
24
Кузинс
8
Томас
7
19
Мэй
19
Мэй
7
16
17
17
16
11
Кайкай
11
Гордон
11
Гордон
11
Кайкай
Остались в запасе
Бертон Альбион
Кембридж Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Бертон Альбион - Кембридж Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
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