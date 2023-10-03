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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Дерби Каунти
Блэкпул - Дерби Каунти: обзор матча 03 октября 2023
Блэкпул
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Дерби Каунти
73'
К. Дугалл
54'
К. Смит
71'
Д. Коллинс
89'
М. Уогхорн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Дерби Каунти
90'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Т. Форна
89'
ГОЛ! 1:3!
М. Уогхорн
Пас отдал
Т. Баркуйзен
Замена
К. Куасси
️️️️
С. Кэри
83'
81'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Коллинс
81'
Замена
С. Брэдли
️️️️
К. Уилсон
Замена
Ш. Ловери
️️️️
К. Дембеле
74'
ГОЛ! 1:2!
К. Дугалл
73'
71'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коллинс
Пас отдал
Т. Баркуйзен
70'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
М. Берд
69'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
54'
ГОЛ! 0:1!
К. Смит
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
32'
Желтая карточка
К. Форсит
Желтая карточка
К. Коннолли
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
8
Оливер Норберн
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Блэкпул
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
14
Килиан Куасси
ЦФ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
3-1-1-3-2
32
Гримшоу
6
Коннолли
4
Кейси
3
Хасбэнд
16
Дугалл
8
Норберн
22
Хэмилтон
19
Дейл
14
Кэри
29
Роудс
7
Дембеле
3-3-3-1
33
Уайлдсмит
44
Кашин
35
Нельсон
12
Уилсон
24
Ньямб
18
Берд
3
Форсит
11
Мендес-Лэйнг
8
Смит
14
Форна
17
Коллинс
14
Кэри
14
Куасси
14
Куасси
14
Кэри
7
Дембеле
19
Ловери
19
Ловери
7
Дембеле
12
Уилсон
15
Брэдли
15
Брэдли
12
Уилсон
11
Мендес-Лэйнг
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
11
Мендес-Лэйнг
18
Берд
14
Хурихейн
14
Хурихейн
18
Берд
14
Форна
32
Сибли
32
Сибли
14
Форна
17
Коллинс
29
Уогхорн
29
Уогхорн
17
Коллинс
Остались в запасе
Блэкпул
Дерби Каунти
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
31
Джош Викерс
ВР
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Блэкпул - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
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