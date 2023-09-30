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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Портсмут
Уиган Атлетик - Портсмут: обзор матча 30 сентября 2023
Уиган Атлетик
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Портсмут
27'
М. Годо
31'
R. Poole
37'
П. Лэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Портсмут
Замена
Д. Магеннис
️️️️
М. Годо
78'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
С. Сессеньон
78'
Замена
Д. Смит
️️️️
С. Хамфрис
69'
66'
Замена
Г. Уит
️️️️
П. Лэйн
Желтая карточка
Ш. Клэр
63'
61'
Замена
C. Saydee
️️️️
М. Пак
Замена
Ш. Клэр
️️️️
О. Рекик
55'
Замена
К. Лэнг
️️️️
Т. Осгор
54'
Красная карточка
Ч. Уайк
49'
Желтая карточка
К. Уоттс
45'
+3
37'
ГОЛ! 1:2!
П. Лэйн
31'
ГОЛ! 1:1!
R. Poole
ГОЛ! 1:0!
М. Годо
Пас отдал
С. Смит
27'
Желтая карточка
Т. Осгор
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
19
Тело Осгор
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
32
Пэдди Лэйн
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Colby Bishop
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
28
Шон Клэр
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Джонни Смит
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
24
Терри Девлин
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
38
Christian Saydee
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
3-3-1-3
1
Тикл
2
Сессеньон
4
Хьюз
44
Рекик
6
Уоттс
17
Адико
8
Смит
19
Осгор
10
Уайк
20
Годо
11
Хамфрис
2-4-4
1
Норрис
2
Рафферти
16
Моррел
6
18
Робертсон
7
Пак
32
Лэйн
5
3
11
Камара
9
44
Рекик
28
Клэр
28
Клэр
44
Рекик
2
Сессеньон
20
МакМанаман
20
МакМанаман
2
Сессеньон
19
Осгор
10
Лэнг
10
Лэнг
19
Осгор
11
Хамфрис
18
Смит
18
Смит
11
Хамфрис
20
Годо
9
Магеннис
9
Магеннис
20
Годо
32
Лэйн
11
Уит
11
Уит
32
Лэйн
7
Пак
38
38
7
Пак
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Портсмут
13
Бен Амос
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
24
Терри Девлин
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
24
Терри Девлин
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Уиган Атлетик - Портсмут
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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