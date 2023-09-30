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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Челтенхэм
Линкольн - Челтенхэм: обзор матча 30 сентября 2023
Линкольн
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Челтенхэм
5'
Л. Серенсен
21'
Л. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Челтенхэм
Желтая карточка
И. Эрхахон
89'
Желтая карточка
И. Хэмилтон
81'
Замена
Й. Макама
️️️️
Х. Аделакун
78'
Замена
Д. Берроуз
️️️️
Д. Браун
78'
74'
Замена
К. Томпсон
️️️️
L. Sercombe
67'
Замена
О. Хэммонд
️️️️
Д. Эдшид
67'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
Й. Малкольм
Замена
A. Smith
️️️️
Т. Бишоп
61'
Замена
Д. Мандрою
️️️️
R. Hackett-Fairchild
61'
Желтая карточка
Т. Бишоп
44'
ГОЛ! 2:0!
Л. Серенсен
Пас отдал
R. Hackett-Fairchild
21'
Желтая карточка
A. Jackson
11'
ГОЛ! 1:0!
Л. Серенсен
Пас отдал
Т. Бишоп
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
21
Джейден Браун
ЛЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Owen Bevan
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
16
Дэниел Эдшид
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
24
Йовон Макама
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
Челтенхэм
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
24
Джош Уильямс
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
4-3-1-2
1
Йенсен
21
Браун
15
О'Коннор
45
23
Рауэн
2
Серенсен
8
Бишоп
21
Эрхахон
47
Аделакун
48
Хэмилтон
7
1-3-5
23
Саутвуд
5
11
Ферри
16
Эдшид
16
3
9
Кина
17
8
6
8
Бишоп
12
12
8
Бишоп
21
Браун
2
Берроуз
2
Берроуз
21
Браун
47
Аделакун
24
Макама
24
Макама
47
Аделакун
7
14
Мандрою
14
Мандрою
7
8
6
Томпсон
6
Томпсон
8
16
Эдшид
27
Хэммонд
27
Хэммонд
16
Эдшид
18
Малкольм
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
18
Малкольм
Остались в запасе
Линкольн
Челтенхэм
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
24
Джош Уильямс
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
Остались в запасе
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
24
Джош Уильямс
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Линкольн - Челтенхэм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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