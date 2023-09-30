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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Блэкпул
Барнсли - Блэкпул: обзор матча 30 сентября 2023
Барнсли
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Блэкпул
23'
Д. Роудс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Блэкпул
90'
+5
Желтая карточка
А. Морган
90'
+5
Желтая карточка
К. Коннолли
89'
Замена
С. Кэри
️️️️
Д. Роудс
84'
Замена
М. Экпитета
️️️️
О. Дейл
82'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
Замена
М. Ваттерс
️️️️
Д. МакЭти
77'
71'
Желтая карточка
К. Дугалл
63'
Желтая карточка
О. Норберн
63'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
К. Куасси
63'
Замена
А. Морган
️️️️
Й. Уэйр
59'
Желтая карточка
Д. Гримшоу
Замена
N. Cadden
️️️️
О. Доджсон
59'
Замена
Б. Коттер
️️️️
К. О'Киффи
58'
53'
Желтая карточка
Й. Уэйр
Желтая карточка
К. О'Киффи
23'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Роудс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
38
Theo Chapman
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
8
Оливер Норберн
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Килиан Куасси
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Блэкпул
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
3-2-3-2
1
Робертс
28
Уильямс
6
5
МакКарт
39
Доджсон
27
О'Киффи
4
Стайлс
20
Кейн
38
44
45
МакЭти
3-1-2-2-2
32
Гримшоу
4
Кейси
3
Хасбэнд
6
Коннолли
16
Дугалл
6
Уэйр
8
Норберн
19
Дейл
22
Хэмилтон
29
Роудс
14
Куасси
27
О'Киффи
37
Коттер
37
Коттер
27
О'Киффи
39
Доджсон
19
19
39
Доджсон
45
МакЭти
36
Ваттерс
36
Ваттерс
45
МакЭти
19
Дейл
21
Экпитета
21
Экпитета
19
Дейл
6
Уэйр
8
Морган
8
Морган
6
Уэйр
29
Роудс
14
Кэри
14
Кэри
29
Роудс
14
Куасси
19
Ловери
19
Ловери
14
Куасси
Остались в запасе
Барнсли
Блэкпул
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Остались в запасе
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Барнсли - Блэкпул
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
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