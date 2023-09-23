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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Питерборо Юнайтед
Болтон - Питерборо Юнайтед: обзор матча 23 сентября 2023
Болтон
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
43'
В. Адебойежо
42'
Д. Кларк-Харрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Питерборо Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
A. Collins
Замена
А. Морли
️️️️
Д. Шихан
90'
+2
86'
Замена
J. Wakeling
️️️️
Э. Мэйсон-Кларк
Желтая карточка
Д. Томасон
81'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Д. Чарльз
73'
69'
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Р. Джонс
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
В. Адебойежо
64'
Желтая карточка
К. Демпси
47'
Красная карточка
Г. Джонс
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Адебойежо
43'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кларк-Харрис
Пас отдал
Х. Берроуз
39'
Желтая карточка
П. Киосо
Желтая карточка
Д. Когли
39'
Желтая карточка
Д. Айредейл
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Болтон
32
Luke Hutchinson
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
5
Аарон Морли
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
2-2-5
1
Бакстер
6
Форрестер
2
Когли
14
Томасон
8
Шихан
14
2
Джонс
15
Айредейл
10
Демпси
19
Чарльз
4-1-1-4
41
Билокапич
30
Киосо
5
Эдвардс
10
Мэйсон-Кларк
20
Найт
14
Берроуз
17
Поку
5
Киприану
8
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
8
Шихан
5
Морли
5
Морли
8
Шихан
19
Чарльз
10
Бедварссон
10
Бедварссон
19
Чарльз
20
Адебойежо
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
20
Адебойежо
26
Джонс
31
Рэндалл
31
Рэндалл
26
Джонс
10
Мэйсон-Кларк
24
24
10
Мэйсон-Кларк
Остались в запасе
Болтон
Питерборо Юнайтед
32
Luke Hutchinson
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
32
Luke Hutchinson
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Болтон - Питерборо Юнайтед
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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1 : 1
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
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