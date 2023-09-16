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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Оксфорд
Флитвуд - Оксфорд: обзор матча 16 сентября 2023
Флитвуд
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Оксфорд
16'
С. Миллс
27'
Б. Бодин
60'
К. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Оксфорд
90'
Замена
С. Перкинс
️️️️
Р. Родригеш
Замена
Ж. Китирна
️️️️
Д. Вела
78'
74'
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
С. Миллс
74'
Замена
O. Smyth
️️️️
Б. Бодин
Желтая карточка
Д. Вела
65'
64'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
К. Эдвардс
60'
ГОЛ! 0:3!
К. Эдвардс
Пас отдал
Б. Бодин
Замена
Х. Симонс
️️️️
С. Робертсон
46'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Д. Стокли
46'
Замена
R. Graydon
️️️️
F. Armstrong
46'
Желтая карточка
С. Робертсон
37'
27'
ГОЛ! 0:2!
Б. Бодин
Пас отдал
E. Moore
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Миллс
Пас отдал
С. Лонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
23
Finlay Armstrong
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
10
Дэнни Мэйор
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
14
Райан Брум
ПП
9
Джейден Стокли
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
22
Кайл Эдвардс
ЛП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
31
Билли Бодин
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
18
Жуниор Китирна
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
8
Oisin Smyth
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
2-4-5
23
2
Джонстон
10
Мэйор
20
Робертсон
16
Вела
14
Брум
1
18
22
7
Мэрриот
9
Стокли
4-3-2-1
1
2
Лонг
15
Торнили
3
Браун
6
8
Браннаган
17
22
Эдвардс
31
Бодин
17
Миллс
20
Родригеш
20
Робертсон
4
Симонс
4
Симонс
20
Робертсон
16
Вела
18
Китирна
18
Китирна
16
Вела
23
19
19
23
9
Стокли
20
Тшиманга
20
Тшиманга
9
Стокли
17
Миллс
2
Стивенс
2
Стивенс
17
Миллс
20
Родригеш
9
Перкинс
9
Перкинс
20
Родригеш
31
Бодин
8
8
31
Бодин
22
Эдвардс
11
Гудрем
11
Гудрем
22
Эдвардс
Остались в запасе
Флитвуд
Оксфорд
1
Stephen McMullan
ВР
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Флитвуд - Оксфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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